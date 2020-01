La ANDE informó que debido al temporal que afectó a gran parte del área metropolitana en la tarde de este miércoles, 83 líneas de media tensión de 23 Centros de Distribución, quedaron fuera de servicio.

Las zonas afectadas son las de: Fernando de la Mora, Asunción, Luque, Capiatá, Itauguá, Lambaré, Limpio, Mariano Roque Alonso, Villeta, San Antonio, Guarambaré, Ypané y Ñemby.

El ente estatal comunicó además que todos los lugares con inconvenientes están siendo verificados por los técnicos en este momento y que la prioridad es restablecer el suministro en la brevedad.

La Ande habilitó el contact center a través del 160, para los reclamos y también la App “Mi Ande”. Sin embargo, cientos de usuarios denunciaron que dichos canales, no estaban respondiendo no no se encontraban en funcionamiento.

ÁRBOLES CAÍDOS Y TRÁFICO COMPLICADO

El temporal que tuvo una duración aproximada de 10 minutos, dejó a su paso varios árboles caídos en diferentes arterias. Los conductores deberán extremar precauciones a la hora de transitar.

Además, a raíz del corte de energía eléctrica, varios semáforos quedaron fuera de servicio, ocasionando una gran congestión vehicular en las zonas afectadas.