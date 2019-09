El nuevo episodio de inseguridad ocurrió sobre las calles R. I. 6 Boquerón y Benigno Ferreira, Asunción, en la esquina de un local gastronómico.

Allí se encontraba estacionado el vehículo del comediante Enrique Pavón, quien al regresar se topó con la desagradable sorpresa.

Los delincuentes destrozaron una de las ventanillas, se llevaron una mochila y otros objetos de valor. El actor utilizó sus redes sociales para descargarse. “Cuídense los muchachos, mucha inseguridad carajo”, escribió.

El momento quedó captado en cámaras de vigilancia de la zona y la denuncia ya está en manos de la Policía, que mediante estas imágenes tratará de identificar a los implicados.

Cooore.. esta ves me toco a mi me rompieron el vidrio en la esquina de mostacho , tortoleros se mueven en un Mercedes ML gris oscuro, casi me tope con ellos, gracias Dios ..cuidense los muchachos mucha inseguridad carajo. pic.twitter.com/3yFpfDjhZd

— Enrique Pavon (@elaguelodice) September 20, 2019