Según explicó Alejandro Riquelme, representante del grupo, desde el 2011 la patronal no abona el pago de la seguridad social y aporte jubilatorios (IPS) de los empleados de la empresa.

“Hace 10 años que no tenemos cobertura médica porque ya no pagaron, hay compañeros que están en edad avanzada y que ya necesitan el aporte jubilatorio al día. Denunciamos a los propietarios que se olvidaron de sus obligaciones de pagar a la previsional”, expresó Riquelme en entrevista con el programa Tempranísimo de Universo 970 AM.

Al respecto, dijo que todos los afectados están a la espera de que el Juzgado haga cumplir la ley a favor de sus derechos y señaló que presentaron una querella en contra de los dueños y que la misma fue negada, por lo que brindan su apoyo al fiscal Gerardo Mosqueira que interviene en la causa.

“Le acompañamos al fiscal para brindarle nuestro apoyo y se haga justicia”, resaltó.

El afectado comentó que desde hace 3 meses no perciben sus salarios y también continúa pendiente el pago del aguinaldo. Precisó que las empresas Watson SA, Aguamarina SA y Sixson pertenecen a los mismos dueños.

“Hace 24 años que estoy en la empresa y solo tengo 10 años de aporte”, lamentó Riquelme.