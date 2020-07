El jefe del Gabinete de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, dijo que no hubo perjuicio al Estado en la adquisición de insumos médicos durante la cuarentena, apuntó si hubo intensión la misma no se puede juzgar a nivel administrativo y en todo caso debería ser la justicia la encargada de ver si se cometió algún delito.

Villamayor explicó que el Ministerio de Salud llamó a licitación para la compra de insumos médicos para afrontar la pandemia. Las firmas adjudicadas y encargadas de la provisión fueron Imedic SA y Eurotec SA pertenecientes al clan Ferreira.

Sin embargo, dichos insumos no coincidieron con lo especificado por la cartera sanitaria y en consecuencia no fueron aceptados.

“Claramente lo dijo el mismo presidente de la República, el Ministerio de Salud había ejecutado solamente $ 4 millones del monto que se le fue asignado”, expresó Villamayor.

En ese sentido, decir que hay un hecho gigantesco de corrupción y un faltante de dinero, y hay al mismo tiempo solo $ 4 millones ejecutados parece no coincidir necesariamente, sostuvo el secretario de Estado.

“Si no tengo ejecución entonces es problema por falta de la misma. Si el problema es corrupción y falta el dinero, entonces faltaría el dinero ejecutado, son dos cosas diferentes y que se anteponen”, señaló.

Villamayor indicó que, lo que expuso ayer la Comisión Especial, fue la revisión total. “Bajo mi criterio, si no se recibió, no se pagó, entonces no hay daño patrimonial”, apuntó.

El jefe de Gabinete de la Presidencia dijo que según entiende, lo que se están ejecutando es la póliza contra el anticipo y la póliza de fiel cumplimiento. Sin embargo, la póliza de mantenimiento de oferta decayó al momento de presentar los insumos.

Con relación a la póliza de mantenimiento de oferta, manifestó que sirve hasta la firma de contrato.

Villamayor es de la opinión que la empresa firmó el contrato pero no cumplió adecuadamente con lo establecido, por ende: “estamos presente ante un incumplimiento de contrato donde se tienen que ejecutar las pólizas”.

Al ser consultado sobre la responsabilidad de las firmas adjudicadas, acotó que la empresa tendrá que hacerse cargo de los gastos.

“O sea la responsabilidad básica de incumplimiento de un contrato es de naturaleza civil, si la Fiscalía cree que hay algo más, deben investigar”, finalizó.

Cabe recordar que luego del informe de la Contraloría General de la República sobre la licitación de los insumos médicos, se realizó la rescisión total del contrato con Eurotec e Imedic, para así ejecutar la póliza de seguro e iniciar sumarios internos.

El contrato firmado fue de G. 80 mil millones para las dos empresas y se realizó un adelanto de G. 17 mil millones.

La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid-19, concluyó que esta administración ha tenido “pérdida económica cero” en la adquisición de insumos, Tras revisar los llamados a licitación no recomendaron investigar a los cerebros del lobby a favor del clan Ferreira.