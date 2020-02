“Qué pasaría si la propia UNIÓN EUROPEA contrató a una funcionaria de nombre NOEMI de CÁRTER ( boliviana), la misma participó de las “correcciones” al material MAPara ( matemáticas Paraguay) cuya impresión financió la UE…? Sin embargo tienen errores. (sic)”, tuiteó en la madrugada de este martes el ministro de Educación Eduardo Petta.

Qué pasaría si la propia UNIÓN EUROPEA contrató a una funcionaria de nombre NOEMI de CÁRTER ( boliviana), la misma participó de las “correcciones” al material MAPara ( matemáticas Paraguay) cuya impresión financió la UE…? Sin embargo tienen errores. https://t.co/EokDPutnTA — Eduardo Petta (@petta08) February 11, 2020

Esto lo hizo en respuesta al comunicado de la UE, en el cual la institución internacional lamentó lo ocurrido con los materiales de matemáticas MaPara y advirtió al MEC sobre la posibilidad de “frenar” desembolsos futuros si no se logran los resultados esperados.

Respecto a la acusación que hizo el ministro Petta, la exviceministra de Educación Nancy Ovelar indicó a la radio Universo 970 AM que es notable la forma en que el Secretario de Estado pretende encontrar culpables y no enmendar el error cometido.

“Un afán de pelearse con todo el mundo y hasta con la persona encargada de destinar los fondos. No parece inteligente, mensurado y producto de una profunda reflexión, la impulsividad y el afán de encontrar culpables. Parece que en la búsqueda nos quedamos con los fantasmas y empezamos a culpar a todo el mundo. Me duele haber estado en ese circuito. Estoy asombrada de la capacidad de generar tensión innecesaria. Esto no tiene límites”, cuestionó.

Destacó las grandes inversiones que realiza cada año la UE y resaltó que los donativos vienen de los aportes que dan los ciudadanos europeos, quienes reconocen el tamaño del desafío educativo de nuestro país. “Tenemos que cuidar eso y ser eficientes”, agregó.

A su parecer, en cuanto a la solución al problema, no hace falta reemprimir los textos, sino que en una hoja adhesiva se pueden imprimir las palabras que tienen errores y pegar sobre los textos. “Hay que ir superando las cuestiones. Es de humanos aceptar los errores y también enmendarlos”, agregó.

Por otra parte indicó que el presidente Mario Abdo Benítez es quien sostiene a Petta, y que no considera que tenga otro soporte político. “Es claro que tiene un apoyo del mandatario y ojalá honre eso”, puntualizó.