El director de la oficina del Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), Enrique López Arce, expuso un caso para denunciar una práctica que se está volviendo habitual para reclamar el pago de las deudas, pero que va contra de la Ley del Consumidor.

Se trata de un requerimiento de la empresa de cobranza Carsa enviado al correo de la Compañía Panamericana donde trabaja el funcionario deudor. En la misiva se detalla que el trabajador posee una cuenta extrajudical y se solicita que se haga llegar la notificación al mismo para no ingresar al área judicial, caso contrario embargarán el 25% del salario que percibe en esa empresa.

En respuesta a esto, el gerente de Panamericana, Andrés Veirano, anunció que iba a exponer el caso por amedrentar a los funcionarios. “Te pido que no vuelvas a enviar mails a mí empresa, si tenés algo que decirle a alguien, buscalo en persona y hablalo, pero no hagan esto para amenazar la fuente de trabajo de la gente. Mañana haré la denuncia a la Sedeco y al Ministerio de Trabajo. Si algún directivo de tu empresa quiere conversar, que me llame”, escribió el funcionario, según dio a conocer López Arce.

La autoridad del Empleo insistió que esta es una práctica ilegal, por lo que instó a los trabajadores a denunciarla ante la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y el Ministerio de Trabajo. “Si a vos te pasa esto, denuncialo. No te pueden presionar. La entidad encargada de verificar esto es Sedeco. La denuncia debe ser normal por parte del trabajador y la empresa”, afirmó en charla con la radio Universo.

Puntualizó que estas prácticas abusivas de las empresas de cobranzas desprestigian al trabajador, porque su entorno laboral tiene conocimiento de su deuda, y además pone en riesgo el puesto de trabajo del mismo.

Varias personas denunciaron que fueron despedidas de sus empresas luego de que recibieran estos amedrentamientos.