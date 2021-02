Doña Gladys comentó a ABC TV que tiene dos hijos dentro de la cárcel de Tacumbú, quienes están con miedo a represalias, no de parte de los propios internos sino de las autoridades del sistema penitenciario.

“Están con el miedo de ser trasladados a otros penales, que lleven a presos que nada tuvieron que ver con la toma de Tacumbú. Me comuniqué con mi hijo ayer a la noche y estoy esperando la autorización para poder ingresar”, expresó la mujer.

Según le relató uno de sus hijos, durante la turba se encerraron dentro del pabellón para que nadie pudiera ingresar y que en total hay 8 muertos pero que no serían conocidos suyos.

“Mi miedo es que le trasladen a mi hijo. Él lastimosamente está donde permanecen los del clan Rotela hace seis años, pero ellos vinieron después y mi hijo no tiene nada que ver con ellos. Nosotros le compramos una celda porque no quería que estuviera por los pasillos, en esa época me costó G. 1.800.000, ahora mismo una celda te cuesta G. 7.000.000, si no estás en la lista, pagas, todo tiene un precio acá (Tacumbú) y corre mucho dinero”, afirmó.

Tras el amotinamiento dentro de la cárcel de Tacumbú, se confirmaron seis fallecidos, no obstante, las autoridades no descartan que existan más muertos y heridos.