El rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, Carlino Velázquez, indicó que el actual Gobierno sí le dio importancia a este importante proyecto iniciado en la administración anterior. Echó la culpa a la Municipalidad de Asunción de no aprobar la construcción de la sede universitaria en el Parque Guasu.

Hace tres años está parado el inicio de la construcción de la futura sede de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay en un sector del predio del Parque Guasu. La iniciativa es un proyecto del gobierno de Horacio Cartes que cuenta con el apoyo del gobierno taiwanés, pero que fue dejado de lado por la actual administración. Por el momento, la casa de estudios funciona en el predio prestado por el Comité Olímpico Paraguayo.

“Pasaron muchas cosas que hicieron que no pudiéramos cumplir nuestro compromiso como contrapartida local”, se excusó Carlino Velázquez, rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, en entrevista con el canal GEN. El acuerdo era que Taiwán enviaría a docentes a enseñar a los jóvenes paraguayos y nuestro país construiría la sede edilicia. Taiwán cumplió su parte, pero Paraguay no lo hizo.

Carlino sostuvo que fueron enviados 107 estudiantes a Taiwán para seguir sus estudios y que estos debían volver al cabo de un año pero que tendrán que ser retenidos por seis meses más en el país asiático, ante la falta de una sede propia con el laboratorio requerido. Esta medida generó incomodidad entre aquellos que querían retornar ya al Paraguay, según reconoció la autoridad educativa.

Sobre la dilación de la construcción de la sede edilicia, el entrevistado comentó que en el 2017 inició el proyecto, con la búsqueda de un lugar apropiado para su instalación y en ese sentido se optó por una parte del Parque Guasu, la cual es propiedad del Estado paraguayo. Garantizó que el proyecto no es invasivo, porque no será muy grande, además será amigable con la naturaleza. Sin embargo, hasta el momento la Municipalidad de Asunción no otorga la habilitación para la obra.

Consultado sobre si el Gobierno actual apoya o no este importante proyecto educativo, Velázquez respondió que “este proyecto no continuó por la negativa de la Junta Municipal al plan de uso de suelo”. Luego se impulsó una campaña maliciosa para que no se concrete el proyecto y posteriormente se vino la pandemia. “Este Gobierno sí le dio la importancia necesaria a este proyecto, solo que tuvimos el problema con la Municipalidad”, argumentó.

Velázquez indicó que buscar otro lugar implicará hacer un nuevo diseño de la universidad y estudios del sitio, lo cual demoraría un año aproximadamente. “Nosotros no tenemos problemas de recursos, si mañana la Municipalidad aprueba, en tres meses ya vamos a iniciar las obras”, agregó.

La Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay nació con la idea de sentar las bases del avance industrial para Paraguay y fundar la universidad politécnica más prestigiosa de Latinoamérica. Se trata del primer proyecto universitario de élite, único en su categoría, para para formar ingenieros de alto nivel. La Universidad plantea formar a más 580 ingenieros altamente calificados en 7 años y a un total de 1.000 en un lapso de 9 años.