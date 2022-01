La joven Mila Olmedo publicó a través de su cuenta de Twitter un video en el que se observa una supuesta agresión de unos agentes de la comisaría de Limpio a su tío Blas Antonio Bomblan (35), un paraguayo que reside en Argentina pero vino a nuestro país por las fiestas de fin de año. La denunciante refirió que los uniformados actuaron con suma prepotencia porque su familiar impidió que se retengan sus documentos y tampoco quiso bajarse de su automóvil.

Asi el comisario Lidio Castineira, de la comisaría 9na de limpio maltrato a mi tío por no dejar que se retengan SUS DOCUMENTOS y por no bajarse de su vehículo cosa que ellos no pueden obligarte a hacer…! @TelefuturoInfo @sntcanal9 @canal13 @Telefuturo pic.twitter.com/Ym5uUcsPXc

— Mila (@milaolmedo_) January 3, 2022