Villamayor recalcó que la denuncia está basada en datos concretos y acabados que confirman el mal desempeño de funciones por parte de Samudio, a pesar de que la auditoría encabezada por el exconcejal Carlos Arregui se limitó a recomendar mejores prácticas y reforzar los controles.

“No hablamos de una suma bagatelaria, sino de 30 millones de dólares que fueron depositados a la banca privada y no al BNF como la ley obliga, capaz sea el trabajo de Arregui el no entender lo que está pasando, esta señora hizo un desastre descomunal en Petropar”.

Otra de las irregularidades de la gestión de Samudio y que al parecer fueron ignoradas por la auditoría tiene relación con la compra de 4.000 toneladas de gas licuado de petróleo a su competencia en lugar de su proveedor habitual.

Para Villamayor el resultado de la auditoría era el esperado, puesto a que “Arregui no va ir contra lo que dice su jefe”, al mismo tiempo aclaró que la misma carece de peso jurídico, “lo de ahora es meramente simbólico para no decir circense”, mencionó en contacto con la 970 AM.

Al mismo tiempo lamentó que aun con la existencia de los órganos jurisdiccionales como la Contraloría, la Procuraduría y la misma unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el gobierno de Marito Abdo haya apelado a una auditoría externa para investigar a sus propios funcionarios.

También lamentó que en la gestión actual de Petropar se haya perdido el rumbo en lo que respecta al control de los precios, en comparación a la administración anterior.