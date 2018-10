Una ciudadana identificada como Berny Cáceres expuso el caso a través de sus redes sociales, donde compartió el video donde se observa cómo un adulto del sexo masculino golpea a un pequeño niño, aparentemente sería el padrastro, quien tendría la connivencia de la madre de la víctima.

Según Cáceres, ya realizó la correspondiente denuncia ante el Ministerio Público contra los responsables. Sin embargo, lamentó que las autoridades fiscales no actúan.

Haciéndose eco de la información, el diputado Carlitos Rejala manifestó que realizará otra denuncia ante la Fiscalía. “Hay una línea entre la corrección y el abuso, y esto ya raya la tortura. No soy quién para decir cómo deben criar a sus hijos, pero ante este abuso no me voy a quedar callado. ¡Qué impotencia!”, manifestó.

Si bien las imágenes no son nítidas, en el video compartido se oye cómo grita desconsoladamente el niño en el momento que recibe los golpes. “No, por favor”, se lo oye suplicar.

De acuerdo al departamento de prensa de la Fiscalía, el padrastro está imputado y con orden de detención. También se solicitó medidas de protección y se realizó un estudio psicológico al menor.