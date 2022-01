El director de Distribución de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Guido Chávez, dijo que a medida que la institución realiza labores para mejorar la distribución del servicio, se detectan conexiones clandestinas y la no declaración de la carga instalada por parte de los clientes de la institución que terminan sobrecargando el sistema.

El director explicó que la detección de sobrecarga del sistema y que actualmente afecta el servicio de eléctrico en 137 puntos se dan por las conexiones clandestinas, al que se suma la no declaración a la institución por parte del cliente de la carga instalada o declaración efectiva de la llave que se encuentra detrás del medidor.

“En los puntos críticos inclusive los transformadores explotaron por el excesivo consumo ante el calor”, refirió. En el 2021 se instalaron 7.003 nuevos transformadores con una inversión de 50 millones de dólares y que beneficia a unas 400.000 familias, pero sigue siendo insuficiente por lo que se hará otra inversión similar este año, de acuerdo con Chávez.

En entrevista con el canal GEN, indicó que la institución automatizará y simplificará el procedimiento de la actualización de consumo energético, para que los clientes lo puedan hacer en la brevedad mediante la página web de la ANDE o la aplicación. No obstante, por el momento, solo pueden hacerlo en los locales físicos de la institución. El costo depende de la variación de la energía que será actualizada.

“Esta actualización de consumo es básicamente para que nosotros tengamos mejores herramientas y saber a dónde ir a hacer estos refuerzos. Hemos hecho refuerzos en lugares y la calidad de energía mejora en esos sitios”, indicó sobre la importancia de avisar a la ANDE que en una vivienda habrá mayor consumo de electricidad ante la adquisición de más equipos electrónicos.

Una práctica habitual (que no debe hacerse) consiste en por ejemplo comprar acondicionadores de aire y cambiar la llave de la electricidad, pero no comunicar a la ANDE que esa vivienda tendrá un mayor consumo energético, lo cual a la larga traerá problemas a todo el barrio porque el sistema de distribución no tendrá la suficiente capacidad de dar una respuesta y nuevamente la ANDE deberá ir a trabajar sobre reclamos y no de manera preventiva-anticipada, de acuerdo con el funcionario.

Sobre cómo un cliente puede declarar la carga instalada efectiva de la llave que se encuentra detrás del medidor, explicó que para ello la ANDE cuenta con un formulario denominado Solicitud de Atención de Suministro de Nuevas Conexiones o SAES que permiten saber las zonas en crecimiento y que requieren la instalación de más equipos y realizar las adecuaciones correspondientes por parte de la Administración eléctrica.

Esta declaración que los clientes realizan a la ANDE por medio del SAES permite además reducir las conexiones provisorias o clandestinas que a su vez serán regularizadas para mejorar el servicio de distribución.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es la actualización de carga?

La actualización de carga consiste en la actualización de la potencia contratada en el suministro del usuario.

Por ejemplo: si un usuario declaró tener inicialmente una llave TM: 1x10 Amper (2.200 watts) y luego se verifica y se constata que actualmente tiene una llave TM:1x40 Amper (8.800 watts), entonces la diferencia de potencia contratada existente (8.800 watts – 2.200 watts = 6.600 watts) se actualiza.

Esta diferencia de potencia contratada (6.600 watts) tiene un costo para el usuario por única vez. El monto puede ser fraccionado en las oficinas de atención al cliente de la ANDE. Con previa autorización firmada por el titular y fotocopia de su cédula de identidad.

¿Por qué es necesario efectuar la actualización de carga?

La actualización de carga es necesaria, porque mediante eso se puede dimensionar apropiadamente la potencia del transformador que se va a instalar en la zona de su influencia.

¿Cómo se beneficia a la comunidad?

La comunidad se beneficia en que tendrá un servicio de energía eléctrica óptima y sin fluctuaciones, es decir, no sufrirá problemas por tensión deficiente (baja tensión).

También evita la sobrecarga del transformador de la zona, que muchas veces es causante de las averías de los transformadores de la ANDE.

¿Cuál es el procedimiento para actualizar la carga?

Existen varias formas para actualizar la carga:

A través de la inspección y/o verificación rutinaria que realizan los técnicos de la ANDE en los suministros de energía eléctrica, en donde constatan una diferencia entre la potencia contratada y la potencia que se está utilizando. Los técnicos dejan una hoja de notificación al usuario para informarle acerca de esta situación, para que pueda acercarse a la ANDE y declarar la potencia utilizada. Caso contrario, la ANDE procede a actualizar la carga del suministro (la potencia contratada) informada por los técnicos.

También, a través de un pedido por solicitud escrita por parte del titular del suministro. La solicitud debe ser presentada en el área de atención al cliente de cualquiera de las oficinas de ANDE, la actualización de carga se realiza en ese mismo momento, el costo puede enviarse en la siguiente factura o ser abonados en el momento de la solicitud.

¿Qué hace la ANDE con esta información?

La ANDE utiliza esta información para dimensionar la carga que se está utilizando en las zonas, esto es importante ya que se pueden planificar alivios de carga, aumentar la potencia de los transformadores, hacer transferencias de carga, etc. También se puede evitar las explosiones de transformadores por sobrecargas y las fluctuaciones de tensión que pueden derivar en averías de electrodomésticos.