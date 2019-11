En busca de armas de fuego se realizó un allanamiento en la cárcel de Pedro Juan Caballero, por un supuesto plan de masacre. No hallaron lo que suponían, pero sí un centenar de cuchillos y machetes además de drogas.

El procedimiento comenzó en la tarde-noche de este lunes en el penal regional de Pedro Juan Caballero, donde se encuentra una facción importante del PCC y otras peligrosas bandas criminales.

Si bien no hallaron pistolas, metralletas, ni pistolas, sí decomisaron 120 armas blancas entre machetes, cuchillos, lanzas, etc., según confirmaron los intervinientes a Universo 970 AM.

También encontraron 10 gramos de cocaína tipo crack y 170 gramos de marihuana, celulares El operativo acompañado por antimotines se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Una de las hipótesis es que el PCC preparaba una nueva masacre, similar a la ocurrida meses atrás en Concepción, donde decapitaron internos y guardias en medio de un incidentes que comenzó como una simple gresca.