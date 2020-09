“Es muy difícil decir dónde estamos exactamente, se ven números que se mantienen estables y la cantidad de fallecidos está como estancada también, dejó de aumentar, sí claro que hay fallecidos”, manifestó el doctor Guillermo Sequera, en comunicación con la 730 AM.

Puso como ejemplo la zona de Alto Paraná, donde considera que ya se pasó el pico. En cuanto a Asunción y Central, dijo que implican el 70% de los casos actualmente. “En todo el país hay números estables, estamos topeando pero se va manteniendo, se llenan las camas y luego se liberan”, resaltó.

Sostuvo además que solamente con el tiempo se sabrá si se llega a una explosión de casos. “Tener un pico entre octubre o noviembre en un aspecto sería en parte mejor que si era en abril, ahora se conoce más sobre el virus, ya no se tiene tanto miedo, la gestión del riesgo la tenemos mucho mejor ahora”, enfatizó el doctor Sequera.

Indicó que si bien en marzo y abril los casos eran muchos menores, el miedo era diferente en la gente. “Aún no se usaba tapabocas, no se sabía mucho. No le perdemos el respeto al COVID-19 pero sí le estamos perdiendo el miedo. Nosotros no tenemos la misma mortalidad que otros países”, subrayó.

Mencionó que el pico actual es bastante lento también ya que la curva de aprendizaje del equipo médico ayuda a que el porcentaje de mortalidad no sea alto.

Por otra parte, señaló que la posibilidad de una segunda ola en el país, “nos agarrará mucho mejor preparados”. En ese sentido, expresó que se tendrá mayor capacidad de test y la mortalidad será baja.

Con respecto a una posibilidad de inmunidad de rebaño, explicó que esa condición se adquiere alcanzando al 60% de la población. “Es un modelo teórico, pero que no elimina a la enfermedad”, aseveró.

Sequera agregó que el contexto actual permite establecer un calendario de progresivo de reapertura de eventos sociales “Estamos en una situación privilegiada epidemiológicamente”, resaltó.