El arquitecto Juan María Fadul denunció a su vecino Raúl Palacios, veterinario y cetrero de la empresa Raptor, inicialmente por ruidos molestosos y luego por soltar a un águila real, que caza las aves de la zona y que incluso habría comido a los perros de los vecinos. A esto se suma que otros animales, como los monos karaja, se fueron del lugar por temor. En total 286 personas piden la intervención de las autoridades en este caso.

Al respecto el concejal de Marino Roque Alonso, Andrés Caballero, mencionó a la 650 AM que hace unos meses ya recibieron la queja de Fadul sobre esta supuesta irregularidad. “La denuncia que tenemos es que un vecino tiene un águila real con la que trabajaba para el aeropuerto (Silvio Pettirossi para espantar a otras aves) y al parecer es liberada a la noche y que come las aves de la zona, aparte de hacer mucho ruido”, explicó.

Contó que fue con otros ediles hasta la propiedad de Palacios y no constató ruido feroz como para que moleste a todo el vecindario y vio además que el ave está en su corral. Sin embargo, el denunciante insistió que no puede permitirse la situación en el barrio cerrado.

Caballero manifestó que el reclamo es muy extraño, atendiendo que el denunciante es quien vendió al propiedad al ahora denunciado.

“PUEDE COMER A UNA PERSONA”

A su vez el concejal Rodney Alan Orué, presidente de la comisión de Salud y Medioambiente del municipio, indicó a la misma emisora que el denunciado al parecer no tendría la habilitación del Ambiente para tener en su vivienda al ave. “Fuimos a constatar los documentos del dueño del águila real y hasta ahora no nos presenta. Yo creo que no tiene los documentos, por eso no nos está acercando”, acotó.

El edil mencionó que el águila real está depredando la zona, porque “hace correr a los monos karaja y a las otras aves”. “Esos son carnívoros, le pueden comer hasta a una persona”, advirtió sobre este tipo de ave.

VERSIÓN DEL DUEÑO

El veterinario denunciado Raúl Palacios afirmó que el Ministerio del Ambiente tiene su registro desde el 2012 y que paga una tasa por tener a su cargo a los animales. “Yo tengo todos los documentos del águila real. Yo estoy aislado, no tengo vecinos cercanos. Envié todos los documentos a los concejales. Desde el 2012 trabajo para el aeropuerto. Las aves no pueden estar sueltas, porque pueden comer a halcones más pequeños. De día no se le puede soltar, están en jaulas, aisladas”, indicó.

Sostuvo que Juan María Fadul demuestra desconocimiento total al asegurar que la ave es soltada de noche para cazar, atendiendo que es diurna y no ve de noche. “El único que tiene problema conmigo es él. Desde abril está detrás de esto porque supuestamente le molesta el sonido de las aves. La gente no sabe lo que firma, a un vecino le insistió muchísimo para que le firme. Es una persona conflictiva. Su primera versión fue que el ruido le ahuyentaba a los demás animales y que los monos karaja nunca más aparecieron, pero siempre vienen a mi patio”, afirmó.

Palacios resaltó que para alimentar a sus aves posee ratas de laboratorio (conejillos de india), que son criadas justamente para alimentar a los animales carnívoros, como el caso de las serpientes.

MINISTERIO CONFIRMA QUE POSEE LA LICENCIA

Darío Mandelburger, de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, confirmó que están al tanto de la denuncia y refirió que el águila real está en una propiedad privada que tiene las licencias ambientales correspondientes, por lo que se cumple con todos los requisitos previstos en la ley.

“Queremos conciliar las posiciones contrapuestas entre el dueño y los vecinos”, comentó el funcionario estatal. “Queremos instalar una mesa de diálogo entre las partes, porque el dueño certifica que sus aves no son las causantes de los hechos denunciados”, añadió.

Mandelburger indicó que están investigando el motivo por el cual supuestamente se estaría afectando el área, siendo que la ave denunciada no emite sonido como para ahuyentar y tampoco es sacada del lugar donde está encerrada.