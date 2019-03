“La crisis siempre nos encontró trabajando” fue la respuesta de la Gerente de la Asociación de Confeccionistas ante la caída de consumo interno. No en vano, añadió, hace años viene organizando en conjunto con Tiendas Pilar, el About Fashion. Se trata de un seminario sobre identidad de marca y tendencias, que en esta ocasión trae profesionales europeos y de Colombia, el 19 y 26 de marzo en el Hotel Dazzler.

Entrando en detalles sobre la situación de la economía, explicó. “El problema no es la importación legal sino los grandes contrabandistas que meten productos de bajísima calidad que prácticamente no pagan impuestos. Si venden a 20 mil una prenda, ¿están cumpliendo con las leyes de comercio vigentes y pagando todos los impuestos? Una empresa nacional no puede subsistir cuando la ley sólo la cumplen algunos. Es un delito y quienes lo justifiquen, como menos, antipatrióticos”.

Chaparro, quien anteriormente trabajó en la Red de Exportaciones e Importaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria manifestó que con el cambio de gobierno renovaron la esperanzas de un mayor control a productos de contrabando y subvalorados. “Se venden a plena luz del día. Es fácil notar que son locales sospechosos y que no dan factura contra compra”.

EL ABOUT FASHION

Para quienes afirman que las confecciones necesitan elevar su competitividad, Adriana apuntó. “El About Fashion es un evento organizado en conjunto con Tiendas Pilar, hace varios años, que apunta a elevar el nivel de todo el sector. Llegamos a diseñadores, estudiantes, emprendedores, mipymes e industriales. Éste año recibiremos a la escuela de moda, Instituto Marangoni de Italia y a Inexmoda de Colombia”.

Agregó que la Asociación es consiente que el gobierno está trabajando para apoyar a las confecciones que generan 40 mil puestos directos. “Somos uno de los gremios con mayor impacto en la sociedad por emplear principalmente a madres jefas de hogar. Nos sorprenden ciertos comentarios inoportunos que además de no apoyar a la producción, apañan a quienes evaden impuestos y no dan trabajo”.

El About Fashion es una respuesta a quienes dicen que no estamos innovando, concluyó. “La crisis siempre nos encontró trabajando. El evento está dirigido a toda la cadena de la moda que quiere obtener información sobre las tendencias 2019-20, sin tener que viajar a Europa o a países líderes en investigación de mercado como lo es Colombia”.

SOBRE LOS EXPOSITORES

Inexmoda es un influyente instituto de investigación de moda que organiza una de las más importantes ferias de Latinoamérica, el “Colombia Moda”. Mientras que el Instituto Marangoni graduó a algunos de los talentos más importantes del mundo de la moda y cuyos estudiantes desarrollan proyectos para marcas como Armani o Louis Vuitton.

El About Fashion se desarrollará el 19 y 26 de marzo, en el Hotel Dazzler. Las entradas están a la venta en las oficinas de la AICP (Narciso R. Colmán y Tte. Oddone; Barrio Manorá de Asunción). Para más información, llamar al (0981) 448-744 y (021) 605-194. También se obtienen todos los detalles en las cuentas de instagram y facebook @sentíparaguay y en la web de Tiendas Pilar (https://www.pilar.com.py/aboutfashion/)