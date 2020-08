Este año la frase más utilizada es “reinventamos” y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso nos invita a “Bañarnos en carrulim” porque 7 tragos no son suficientes para cortar con la mala racha. El nuevo ritual consiste en un kit de baño orgánico que contiene jabón con ruda y caña, shampoo con hierbas, limón y miel, un alcohol al 70% con ruda y limón (para espantar el COVID y todos los males) por supuesto, no puede faltar la petaca con carrulim 3 leones.

Distanciamiento social, home office, videollamadas interminables, San Juan, viajes, casamientos y festejos son algunas de las cosas que nos dejó y nos quitó el 2020, pero no nos sacó el carrulim, por eso el Rey de Cañas nos propone sumergirnos en caña con un buen baño y unos tragos para cortar con toda la mala suerte.

Acerca de Tres Leones

Maestros en destilados añejos paraguayos con más de medio siglo de experiencia y tradición, lo que lo lleva a ser líder del mercado en todos los ámbitos. Tres Leones es la marca de preferencia por los consumidores desde el 2012, la calidad en el proceso de elaboración de las cañas y el profundo respeto al cliente lo hicieron Top Of Mind nueve ediciones consecutivas.