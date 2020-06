Ruth Mendelson, propietaria de Unicentro y representante de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro Histórico de Asunción (Acecha), lamentó que no existe una ruta clara de dónde va la economía y además por el completo abandono a esa zona y el resto del país.

“No estamos repuntando (las ventas). Estamos viviendo una catástrofe económica brutal, aparte de la salud. La idea es hacer un acompañamiento a una nueva forma de vivir, no encerrarnos. Eso no funciona ni va a funcionar. En principio planteamos una intervención del gobierno. Acompañar y no alarmar”, remarcó.

En entrevista con la radio 650 AM, la empresaria sostuvo que la población necesita de un rumbo claro y medidas claras para sobrellevar bien la situación actual. “Tenemos que seguir viviendo, no sabemos cuándo va a terminar esto. Todos fueron golpeados y pedimos una ayuda, propuesta e intervención del Gobierno; que no nos abandonen”, lanzó.

La entrevistada dijo desconocer cuántos locales cerraron y cómo están operando los demás ubicados en el centro histórico de Asunción, pero sí subrayó que hay pocas ventas.

“La gente no sale, está asustada”, aseguró Mendelson.