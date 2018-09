Bruno Sosa disfruta del buen momento que va atravesando su carrera artística. Con una película en cartelera y dos obras teatrales que marcan la movida asuncena, el actor se de el lujo de repartirse en ambos mundos totalmente diferentes entre sí.

Desempeñándose de manera versátil en el cine y en el teatro con sus dosis de carisma y talento, ahora se le suma el de fashionista, pues en los últimos meses nos acostumbramos a verlo camuflado en varias alfombras rojas, eventos de marcas o en múltiples encuentros con referentes de la moda, siempre marcando estilo en cada aparición.

No es novedad tampoco que varias firmas trabajen actualmente con él para que sea la figura en las redes sociales aprovechando el buen gusto de Sosa y su buena posición en el mercado.

“Lo lindo es cuando cada uno construye una identidad en todo sentido, con una combinación de factores sea la moda, música o el arte”, expresa.

El artista revela que se encuentra incursionando en un estilo clásico influenciado en gran parte por un músico y un actor de Hollywood.

“En estos momentos estoy en una faceta bohemia, rock y chic, una mezcla más para el rock, pero me está gustando mucho el estilo boho”, confiesa Bruno teniendo como iconos a Lenny Kravitz y Johnny Depp.

Desmenuzando esa identidad bohemia, podemos aseverar que el actor tiene una debilidad por las pulseras, las camisas, los pañuelos y a esto se le suma un nuevo fetiche; los sombreros.

Pero en su día a día, con ensayos y corridas a las funciones de teatro, ese estilo chic cargado de accesorios lo reemplaza generalmente por uno más urbano.

“Va acorde a lo que tenga ganas, que es de sentirme cómodo. Me pongo un pantalón de algodón estilo Zara, una remera básica, una gafas y estamos”, confiesa.

Si bien admite que tiempo atrás su onda tenía más relación con lo “hipster”, a los 27 años Bruno toma un rol mucho más maduro en su cotidianidad lo que también incluye su carta de presentación:

“Las marcas con las cuales estoy trabajando para mi es algo nuevo y me encanta. Y es por la forma en que siempre me vestí, se va adaptado a lo que tengo que hacer”, dice.

En cuanto a sus gustos personales a la hora de comprar, Bruno afirma que depende mucho de lo que necesita obtener en el momento, muchas veces su salvación es la marca española Zara Man pero cuando son eventos o desfiles, trata de adaptar un outfit para estar acorde con la marca en pasarela.

“Pero me encanta fusionar, no tengo una marca en especial en el ropero. Por ejemplo, tengo un saco que compre en una feria de ropa, un par de jean que heredé, o muchas veces en Brasil por ahí no conozca (la marca), me pruebo algo y me lo llevo”.











ICONOS Y DISEÑADORES NACIONALES

En cuanto a iconos de moda se refiere, Bruno expresa que dentro de esa amistad con el modisto Jork Aveiro también admira su personalidad de mostrar quien a través de sus prendas.

“Me gusta mucha la gente que impone y representa lo que diseña”, asegura y añade que le deslumbra la capacidad de Ofelia Aquino.

Entre las figuras internacionales afirma que el estilo clásico que tenía Marlon Brando o Audrey Hepburn también lograron llamar su atención.

“Es super admirable que en esos tiempos, sin contar mucho o sin exagerar, estaban mostrando un estilo, y con tanta facilidad sin pretender nada. Así salieron iconos”.





CONSEJO PARA EL ARMARIO DE TODO HOMBRE

Entre algunos tips, Bruno sugiere que en todo armario debe haber por lo menos un traje: “Como mi papá me suele decir; un hombre siempre debe tener uno. Comprar o crear un buen traje que le quede bien y tenerlo guardado”.

Indica además que hay que tener en cuenta por lo menos un par de jean, remeras básicas, una chaqueta de cuero y un blazer.

“Depende también del estilo de cada uno, yo creo que la comodidad está primero y después está el estilo”, menciona Bruno.

“Yo soy amante en estos momentos de los jean rotos, de las camperas de cuero, entonces si te gustan muchos los colores va fusionando y eso puede ir cambiando un poco de día, tener una gama de colores en tu armario”, acota. Sin embargo Sosa posee una paleta de colores totalmente diferente en el que predominan el gris, el negro y el blanco.

“Yo creo que la moda como tu trabajo, el deporte o la música que escuchás, eso se identifica directamente con tu esencia como ser humano”, cierra.

VIDEO Y EDICIÓN: Antonella Eguren

LOCACIÓN: Espléndor