Sin dudas, el Metrobús es un dolor de cabeza tanto para las autoridades como para los ciudadanos, al no avanzar las obras en la ruta Mariscal Estigarribia. El Gobierno Nacional asegura que la empresa Mota-Engil abandonó la zona de obras pero la firma constructora niega. La incertidumbre quedó instalada sobre cómo terminará el caso.

El ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, informó el sábado con lágrimas en los ojos que la empresa Mota-Engil abandonó la zona de las obras y este lunes indicó que de igual manera seguirán conversando con la misma para llegar a buen puerto.

En conferencia de prensa, la autoridad informó que establecieron instalar tres equipos de trabajos para tratar de solucionar el inconvenientes: un equipo técnico que liderará el MOPC para habilitar el tramo tres, otro de contingencia social para trabajar con los afectados y el tercero será uno jurídico para estudiar los antecedentes, de modo a ver si fue deficiente el proyecto y si hubo daño patrimonial al Estado.

“Hay una firme voluntad para resolver este gran problema por la no culminación de los trabajos del Metrobús. Es un tema prioritario para el presidente”, sostuvo.

Indicó que durante la jornada mantendrán un encuentro con el presidente latinoamericano de Mota-Engil para intentar llegar a un acuerdo.

Wiens mencionó que la empresa pide un resarcimiento de 18 millones de dólares por lucro cesante al no poder trabajar en el lugar. No obstante, manifestó que se llegó a constatar que la firma en cuestión abandonó la zona de obras el pasado sábado, por lo que se analizará si rescindirán el contrato y luego la demandarán. Prometió que no habrá impunidad y que irán hasta las últimas consecuencias.

Si bien el ministro aclaró que el MOPC no puede entrar con sus maquinarias a la arteria al no tener aun un respaldo jurídico, verán los mecanismos para que a fines de año la ruta esté habilitada.

Por otra parte informó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) no puso objeción a desembolsar hasta 1 millón de dólares (G. 6.000 millones) para los más de 300 pequeños comerciantes afectados en el tramo 3 del Metrobús. El Banco Nacional de Fomento (BNF) será el que establecerá el proceso para dar el dinero dependiendo de cada caso.

A su vez, el presidente Mario Abdo indicó que el problema se dio con el atraso del cronograma previsto inicialmente y que se buscarán a los responsables.