“Hoy creo que es el momento oportuno de que podamos decir que vamos a salir a pugnar en las elecciones municipales e intentar ocupar el cargo de intendente de Asunción”, anunció el diputado Hugo Ramírez, sobre su precandidatura a la Intendencia.

Ramírez señaló que las encuestas muestran números de preferencia hacia su candidatura y que tomó la decisión de pugnar por la Intendencia, a pedido del líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

“Mucha gente se acercó y me pidió que pueda tener la opción de candidatarme dentro del movimiento. También me lo pidió el líder del movimiento. Hoy, por eso estamos aquí anunciando que vamos a hacer eso, con mucha fe y esperanza”, indicó el diputado en conversación con el canal GEN y Universo 970 AM.

Por otro lado, mencionó que dos procesos deben continuar simultáneamente, el de la unidad del partido y el consenso dentro del movimiento Honor Colorado.

Al respecto dijo que no tiene inconvenientes con el exdiputado Óscar Tuma, quien también manifestó sus intenciones de pugnar por la Intendencia. Ramírez resaltó que las conversaciones ya iniciaron y aseguro que Honor Colorado tendrá una sola candidatura.

El diputado Ramírez adelantó además que saldrá a la calle a partir de ahora a estar cerca de la gente y escuchar las inquietudes de los asuncenos.