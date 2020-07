Santiago Peña, analista político afirma que tiene las mismas ganas de colaborar con la política en Paraguay. Asegura que después de las elecciones generales del 2018 no desvanecieron sus deseos de aportar al país.

Sin embargo, Peña deja en claro que no es el momento ni el contexto para pensar en candidaturas, de modo a evitar que se especule con que quiere aprovechar el marco actual para quitar rédito.

“Creo que es muy prematuro para hablar de esas cosas. La ciudadanía espera otras cuestiones, a mí me preocupa la situación realmente y ya se dará el momento de plantear qué queremos hacer más adelante”, señaló hoy a Show de Noticias, programa que emite GEN.

Eso sí, no negó que “las ganas son las mismas” en cuanto a la voluntad de incursionar en espacios políticos que sirvan de beneficio a la sociedad.

“No cambió mucho. Son las mismas ganas desde las internas del 2017. Quiero seguir colaborando, trabajando, pero hoy no es el momento. Sin embargo sigo teniendo ganas de colaborar y si se presenta la situación, que no haya duda de que me presentaré”, cerró.