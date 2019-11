El diputado Ulises Quintana recusó a la jueza Alicia Pedrozo y evitó la audiencia en la que debía resolverse su regreso o no a prisión, todo esto en el marco de una causa que tiene por supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero. La imputación de la Fiscalía por estos hechos punibles surgen en el marco del sonado Operativo Berilo y lo acusan de formar parte de un esquema del presunto narcotraficante Reinaldo Cabaña, alias “Cucho”.

Quintana encabeza actualmente la larga lista de legisladores bajo lupa de la justicia. El mismo pasó 10 meses en la prisión de Viñas Cue, y su temporal puesta en libertad se vio envuelta en un escándalo judicial, por los argumentos legales de poca consistencia, según opinión mayoritaria de juristas. El propio ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio opinó que “no es común” que procesados por narcotráfico y delitos conexos se enfrente con libertad ambulatoria.

Otro de la lista es el expresidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. La Fiscalía descubrió un perjuicio aproximado de G. 1.700.000 millones y detectó un total de 14 inmuebles que pertenecen al legislador, tras acceder a su declaración jurada de bienes.

El senador con permiso y actual ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, tiene varias “joyitas” en su haber. Desde la no presentación de su declaración jurada de bienes hasta formar parte del esquema de coimas del Indert. La Contraloría General de la República abrió un sumario contra el titular del MAG por incumplimiento de la presentación de su declaración y de acuerdo con publicaciones periodísticas, no sería la primera vez que “ningunea” a la CGR, ya que una situación similar se dio cuando dejó su cargo en la Gobernación del Guairá.

La familia Zacarías Irún se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía desde el año pasado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed forman parte de esta investigación del Ministerio Público. Según la acusaxión fiscal, ambos formarían parte del esquema de empresas encargadas de lavar activos. Por otro lado, el senador Javier Zacarías también está imputado por declaración falsa, ya que habría omitido algunos de sus bienes y cuentas en su declaración jurada.

El diputado colorado Tomás Rivas tiene una causa por cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso. Este proceso es en el marco del caso de los caseros de oro. Rivas habría utilizado fondos del Estado para pagar a sus empleados particulares.

El liberal Carlos Portillo está imputado por tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado. El diputado aparece en uno de los audios filtrados del JEM donde se lo escucha conversando con una funcionaria judicial, a quien amenaza con frenar su ascenso mediante sus influencias, si no le concede un favor.

El parlasuriano del PLRA Milciades Duré está implicado en un supuesto negociado en la compra de 5.000 hectáreas de tierras de San Agustín SA, empresa vinculada a Jorge Oviedo Matto. Se habla de un desfalco de G. 48.000 millones que se dio en el Indert durante la gestión de Luis Ortigoza. Duré está imputado por lesión de confianza.

El diputado Teófilo Espínola (PLRA) está procesado por lesión de confianza, tras una investigación de una presunta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, en ese entonces a cargo de Noyme Yore. La Cámara de Diputados le otorgó su desafuero para que pueda afrontar el proceso judicial.

Enzo Cardozo fue acusado de desviar fondos durante su gestión como ministro de Agricultura. El perjuicio es de G. 59.552.639.175. Esta malversación le valió una imputación por lesión de confianza y estafa. En este caso, estarían implicados el exministro Rody Godoy y otros 19 funcionarios.

LOS BLANQUEADOS

Son dos los parlamentarios que consiguieron el sobreseimiento en sus causas. El primero fue el diputado Carlos Núñez Salinas quien estuvo imputado por contrabando y producción de documentos no auténticos. De acuerdo con la investigación que había encabezado la Fiscalía, la empresa Intercom Ingeniería SA, propiedad del legislador, había declarado la importación de 111 ruteadores por la suma de US$ 17.600, pero luego se detectó que ingresaron al país decodificadores de televisión valorados en US$ 1.026.000.

El otro legislador sobreseído es Enrique Salyn Buzarquis. El senador liberal tenía un proceso por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, ya que cuando era ministro del MOPC, firmó un convenio con la empresa italiana Anas. En el mismo, compro­metió US$ 600.000 de los recursos del Estado sin autorización de la Presidencia. El sobreseimiento se dio por prescripción de la causa.