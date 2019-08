Los senadores oficialistas sugerirán al presidente Mario Abdo Benítez que aparte de sus cargos a los ministros Benigno López, de Hacienda, para dar un respiro a la economía, y Liz Cramer, de Industria, por su deficiente gestión. No tocarían a los titulares de Educación, Obras Públicas e Interior.

El senador oficialista Martín Arévalo anunció a la prensa que el miércoles su bancada mantendrá un encuentro con el presidente de la República, Mario Abdo. En la oportunidad sugerirán nuevamente al mandamás el cambio del ministro de Hacienda, Benigno López, y propondrán que en su reemplazo asuma Amilcar Ferreira o César Barreto.

“En la bancada hablamos de la posibilidad del cambio del ministro para dar un respiro otra vez a la cuestión económica, que hoy es sensible”, manifestó sobre el punto. “Como compañeros de equipo le vamos a plantear, sugerir, nuestra visión para dar el golpe de timón”, ahondó.

Si bien Arévalo indicó que López es un profesional muy capaz y comprometido con el cargo, con él se da una situación especial: es el hermano del Presidente. “Todas las decisiones que asuma va a repercutir sobre el presidente y no sobre el ministro”, alegó.

Otro cambio a ser sugerido es el de la ministra Liz Cramer, según adelantó el legislador Arévalo, por su baja gestión al frente de la cartera de Estado. “Se siente muy poco el trabajo de Industria y Comercio”, acotó. Para su reemplazo, de darse su destitución, no se maneja ningún nombre.

LOS TRES SALVADOS

Por otra parte dijo que el ministro de Educación, Eduardo Petta, no sería destituido por el mandatario, pese a los múltiples cuestionamientos. No obstante, alegó que el Secretario de Estado debe ser más respetuoso con los legisladores, porque él no aportó voto alguno para salvar a Mario Abdo del juicio político.

“Queremos que (Petta) sea consecuente y tenga un espíritu más conciliador, nosotros estamos para ayudar al presidente. En la crisis, Silvio Ovelar (con quien mantuvo una pelea mediática) estuvo buscando los votos para que no se destituya al Presidente. Al ministro Petta no le vi colaborar con un solo voto para sostener al Gobierno”, dijo.

Arévalo coincidió con su colega Ovelar al indicar que Mario Abdo confía en la figura del ministro de Educación. Sin embargo, reiteró que esto no debe permitir que el Secretario de Estado sea poco gentil con los demás integrantes del oficialismo colorado.

Así también, los congresistas de Añetete mantendrán en sus puestos a los ministros del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y de Obras Públicas, Arnoldo Wiens.