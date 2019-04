El senador Blas Lanzoni considera que después de oír la acusación “pererî” de los diputados, el juicio al contralor Enrique García no va a prosperar en Cámara de Senadores.

“Creo que no están los votos, más todavía luego de la acusación muy pererî que hemos escuchado, creo que eso alimenta que haya más senadores que no quieran votar en contra”, afirmó el legisladores llanista en entrevista con la 970 AM.

En cuanto al reemplazante del ministro de la Corte, Sindulfo Blanco, que será elegido el próximo 11 de abril, existe una marcada ventaja a favor de Alberto Martínez Simón, pero todavía nada definido.

No obstante, el lunes se prevé una reunión de bancada, ya que las posturas todavía permanecen un tanto divididas en el sector llanista.

“Simón tiene todas las condiciones y desde mi punto de vista es muy interesante, viene de un sector independiente, no va a estar atado a ningún partido político”, opinó Lanzoni.

Respecto a la vacancia que dejará este mes Raúl Torres Kirmser sostuvo que se aguarda el ingreso de dicha terna, pero que de momento la moción de preferencia es el reemplazo de Blanco.