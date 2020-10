Sustituido pero no suspendido. Esa es la situación de Miguel Cuevas en la Cámara Baja, según la diputada Kattya González, quien cree que el legislador no puede estar en el limbo y que el cuerpo legislativo debe tomar una decisión.

“Cuevas está sustituido por el problema judicial que tiene , no puede ejercer su función de diputado, está sustituido porque tiene prisión domiciliaria”, explicó la legisladora Kattya González en conversación con la 730 AM.

Indicó que hoy Cuevas puede permanecer preso porque carece de fueros, pero que al mismo tiempo tampoco puede recuperar la titularidad de su banca.

Para la legisladora, la Cámara posee la potestad de tomar una posición política ya que guste o no son jueces de sus pares, muy al margen de las decisiones jurídicas. No obstante, hasta aquí no aplicó la pérdida de investidura.

“O le restituimos o le sacamos, pero no puede estar en el limbo, si se le da permiso para trabajar ya sería el acabose”, expresó la diputada.

Miguel Cuevas está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Tras permanecer varios meses en la cárcel, días atrás fue beneficiado con la medida alternativa de prisión domiciliaria.