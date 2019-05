“Esto de Ciudad del Este es una vergüenza. Apenas tuvimos 11.000 votos. Jamás se tuvo esta vergonzosa derrota”, manifestó Basilisa Vázquez en comunicación con la 970 acerca de lo ocurrido este domingo en las elecciones, donde quedó como nuevo intendente Miguel Prieto.

Sostuvo que el principal responsable del fracaso del PLRA, es el presidente del partido, Efraín Alegre, al que tildó de “cara rota y vergüenza”.

Indicó que el mandato de Efraín es hasta el 2020, pero el objetivo es realizar las internas a finales del 2019. “Por lo que vemos, Efraín no tiene ninguna intención de renunciar. No tiene vergüenza”, agregó.

Vázquez cuestionó además la falta de renovación dentro del PLRA y comentó que Alegre tiene la intención de volver a presentarse como candidato presidencial.

“Lo que él quiere es la extinción del Partido. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad para el 2020, ni pensar en el 2023. No aparecemos como alternativa, no somos oposición”, concluyó la dirigente liberal.