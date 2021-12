Durante su agenda de Gobierno desarrollada hoy en Concepción, el jefe de Estado fue nuevamente consultado si será candidato a presidir la ANR en los próximos comicios.

“Marzo, chamigo”, contestó, al igual que días atrás, cuando indicó que ahora se dedicaría a pasar bien las fiestas de fin de año y que en marzo “nos vamos a divertir”.

De momento el único precandidato confirmado a presidir la ANR es el empresario Horacio Cartes, por el movimiento Honor Colorado.

El otro posible nombre que seguía latente en Añetete era el de Nicanor Duarte Frutos, actual director de Yacyretá, sin embargo, el exmandatario descartó esta oferta y anunció que impulsará la candidatura de Abdo Benítez.

No obstante, el mandatario no decide, o al menos, no se anima a confirmar, si será o no candidato.

El cuestionamiento principal radica en la inconstitucionalidad que se le presenta a Abdo, pues un presidente de la República no puede ocupar otro cargo al mismo tiempo.

El artículo 237 de la Constitución Nacional se titula “de las incompatibilidades” y expresa que: “El Presidente de la República y el Vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional alguna, debiendo dedicarse en exclusividad a sus funciones”.