Durante su apoyo a la paridad democrática, la diputada liberal Celeste Amarilla reveló en la sesión de la Cámara Baja que pagó US$ 200.000 en las internas de su partido político para poder obtener una banca y argumentó que si su esposo seguía vivo, ella no estaría ocupando el curul.

Cuando abogó por la paridad en las elecciones, durante el tratamiento del desbloqueo de las listas sábana, la diputada Celeste Amarilla sostuvo que no es cierto que los hombres y las mujeres poseen las mismas oportunidades en la política.

Contó que en su caso, tuvo 38 años de militancia política y no podía acceder a espacios en su nucleación, hasta que falleció su marido y pudo usar el dinero que tenía. “Me di cuenta que nunca me dieron el lugar en mi partido, hasta que mi marido falleció y yo tenía la plata para pagar la interna. Si no hubiera fallecido, él iba a ser el parlamentario”, lanzó.

“Años después mi partido descubrió que yo era capaz, que yo podía ocupar una banca, porque tenía 200.000 dólares para pagar las internas, esa es la verdad”, manifestó la legisladora llanista durante la sesión de la Cámara Baja.

Este viernes, Amarilla lamentó la modificación que se realizó en Diputados al proyecto de desbloqueo, al eliminar la paridad que garantizaba el ingreso de mujeres a la política.

“Las mujeres no pueden llegar porque las campañas cuestan dinero. Uno de los escollos de la mujer es no tener independencia económica. ¿Ustedes saben por qué Patria Querida tuvo dos lugares? Porque nosotros no teníamos la plata que tenían ellos”, puntualizó.