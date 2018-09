Primeramente fue el abogado Santiago Cano, defensor de Reinaldo Cabañas, alias “Cucho”, cabecilla de una banda de tráfico de drogas detenido ayer por la Senad, quien admitió que su cliente aportó logística para la campaña electoral de Añetete.

En charla con Monumental, el letrado fue categórico: “En esta campaña política se pusieron en contacto (su defendido y el político). El señor Reinaldo es dirigente deportivo en el barrio Remansito y no sé si aportó dinero, pero ayudó con logística, moviendo gente. A las comisiones de deportes le ayudó al diputado a entregar camisetas”.

A su vez, el diputado colorado y principal dirigente del movimiento Colorado Añeteté en Alto Paraná, Ulises Quintana, alegó que hace solo un día tenía en su poder una lujosa camioneta Toyota Land Cruiser, que era del capo narco, Reinaldo Javier Cabañas Santacruz.

“Lo conozco hace un año a Cabañas. Es dirigente de un club de fútbol de salón. Nos ayudaba con donación de pelotas en el barrio Remansito. Lo conocí como empresario de la zona. Él nos prestaba vehículos para el desarrollo de las campañas. No puedo saber de sus actividades ilícitas, era un empresario”, dijo en entrevista con la 730 AM.

El político colorado manifestó que utilizó la camioneta con opción de compra y que la misma está tasada en 38.000 a 40.000 dólares. “Usé como apoyo en campaña”, acotó.

“Muchos empresarios nos ayudaban. No sé a qué se dedica, no tengo por qué saber eso. Él no nos financiaba. Él nos prestaba vehículos. Mucha gente (nos apoyaba), pero pedía la reserva de sus nombres. Nosotros de buena fe aceptamos”, resaltó respecto al financiamiento político para la campaña de las anteriores elecciones presidenciales.