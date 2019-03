La Cámara de Senadores inició este martes el juicio político al contralor Enrique García, acusado de mal desempeño en sus funciones y de delitos comunes. Los fiscales acusadores, los diputados Ramón Romero Roa, Celeste Amarilla y Hernán Rivas, argumentaron las denuncias, pero estas no convencieron del todo a los congresistas del Senado.

“Tiene que ser destituido, debe irse porque su credibilidad, reputación, se ha perdido”, dijo la diputada Amarilla a los senadores. “Montan un escenario chantaje de impunidad, ya nadie confía en el contralor general. No se aferre al cargo, tiene que irse, doctor García”, comentó y dejó en claro que no hacía falta demostrar si realmente el acusado cometió las irregularidades al no ser un juicio penal.

El congresista Rivas detalló que el contralor efectuó millonarios depósitos que no devienen de sus haberes como funcionario público, por lo que la presunción es que su patrimonio no provendría de cuentas lícitas y cobra fuerza la sospecha de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

“No debe perderse de vista que al haber constituido una SA con su director jurídico de la Contraloría con un capital social de 1.000 millones de guaraníes cuya actividad estaría en el negocio inmobiliario”, sostuvo el diputado.

El Contralor General de la República estuvo presente en el Senado escuchando el libelo acusatorio, acompañado de sus defensores legales, y dentro de un mes (el 24 de abril) volverá al Poder Legislativo para presentar su descargo.

Álvaro Arias, abogado de García, indicó que contestarán todos los puntos esgrimidos durante la acusación. “No hay causal de mal desempeño de funciones. Es pobrísima la presentación que hicieron los diputados, hablan de Ivesur siendo que eso se anuló por la Cámara de Apelaciones y la Corte rechazó la acción de la Fiscalía”, añadió.

“La inconsistencia fue lo más notoria en las acusaciones”, refirió por su parte el senador Dionisio Amarilla tras levantarse la sesión. Coincidió su colega Georgia Arrúa, quien manifestó que el argumento fue muy frágil, siendo que existen innumerables hechos que pueden exponerse contra la autoridad en cuestión.

El legislador colorado Sergio Godoy también dijo que esperó que los diputados acusadores hayan dado mayor énfasis a temas puntuales y no abarcar mucho en forma general.