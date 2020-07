El senador colorado Sergio Godoy tildó de inepto al ministro Julio Mazzoleni y sostuvo que los legisladores no se harán cargo de la desidia en Salud Pública a causa de la “gavilla de delincuentes”.

El senador cartista Sergio Godoy, titular de la Comisión de Legislación de la Cámara Alta, tiroteó duramente este jueves contra el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, por las irregularidades detectadas en las compras COVID-19.

“No es un ataque de por sí a la persona, sino que un ataque a una autoridad inepta. Se le dio todos los medios necesarios para actuar. Uno tiene mucha responsabilidad como Ministro de Salud y le pueden joder, pero si pasa eso, salís a chutar a todos y tomar medidas. Pero Mazzoleni fue muy tibio, permitió el carnaval y sigue siendo así. Tiene totalmente desviada la brújula”, arremetió.

Criticó que ahora se pretenda echar la responsabilidad al Senado para aprobar el nuevo pedido de préstamo, de modo a que el Gobierno pueda hacer frente a la pandemia, siendo que Salud registró una bajísima ejecución.

“Mientras se pretenda llevar una situación al límite, (diciendo) que de nosotros depende para que Salud pueda comprar los reactivos, siendo que no hizo un carajo al respecto en los últimos meses, no corresponde. No nos vamos a hacer responsables de la desidia criminal por haber sostenido a una gavilla de delincuentes en su ministerio”, lanzó.

Por otra parte, el político lamentó la mala gestión del titular de Educación, Eduardo Petta. “Es incompetente, ya lo era antes de la pandemia y ahora es peor”, lanzó.

También Godoy aseguró que hay suficiente recurso para el plan de reactivación económica, por lo que pidió que empiecen a recortar los gastos innecesarios.