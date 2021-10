El asesor económico de Honor Colorado, Santiago Peña, tiene aspiraciones a la Presidencia para el 2023, pero considera que no es necesario seguir el camino del vicepresidente, Hugo Velázquez, quien ya ade­lantó su campaña electoral. Peña apuesta por la gestión pública y buscar soluciones a los problemas nacionales antes que enfocarse en pro­selitismo.

“Entrar en esta disputa no tiene sentido. La gente ya me conoce. Tenemos que plan­tear cómo vamos a solucio­nar los problemas que tiene el Paraguay”, expresó a radio Caritas Santiago Peña. Ante­riormente ya había señalado que no sería factible la unifi­cación de la dupla presiden­cial entre Honor Colorado y Añetete, con Hugo Veláz­quez, porque está ligado a la gestión del presidente Mario Abdo Benítez.

También mencionó en esta oportunidad que la gestión económica está aplazada. “El crecimiento económico ha sido lamentable. Paraguay tiene un PIB per cápita 10% por debajo de lo que estaba en el 2018″, criticó, teniendo en cuenta que en el 2018 el gobierno de Abdo tomaba la dirección nacional.

Así también, es consciente de que el Partido Colorado pueda perder el poder en las eleccio­nes si es que no se consolida la unidad. “Claro que podría caer el Partido Colorado si no soluciona sus peleas internas. Lo vimos en el caso de CDE, de Encarnación”, comentó.

Por otra parte, el vicepresi­dente de la República ya está con su campaña presidencial en las redes sociales, también cuenta con el apoyo de varios dirigentes y líderes colorados que van apostando a su figura. Ante esta situación, Peña tiene una visión contraria, que no se siente presionado ante esta anticipada campaña.

“Santi” está confiado en los sondeos dentro del interior del Partido Colorado que dan cuenta que su candida­tura tiene mucha aceptación. Incluso, se muestra con con­vicción de que saldrá victo­rioso en esta puja por ocupar la chapa presidencial de Honor Colorado.

En su momento, el propio líder de Honor Colorado había seña­lado que una dupla ideal para las presidenciales del 2023 sería la conformada por San­tiago Peña y Pedro Alliana. Mientras que el presidente Mario Abdo Benítez ya le tiró flores a su segundo, diciendo que “le gustaría” que sea su sucesor.