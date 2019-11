En conversación con la radio 650 AM, la liberal Basilisa Vázquez indicó que hasta la fecha su equipo político no recibió respuesta a la solicitud de rendición de cuentas.

“Queremos saber qué pasó del dinero. No sabemos qué va a pasar con el Partido Liberal. No hay un rumbo definido, no hemos recibido ningún llamado para reunirnos y limar un poco nuestras diferencias de cara a las elecciones que se vienen”, resaltó.

Lamentó que existen muchas cuentas de las últimas elecciones generales que no fueron saldadas y que ya tienen algunas demandas por esa situación.

“En este momento por ejemplo no sabemos donde está Efraín Alegre, si está en el país o en el exterior. Nadie sabe. Ese es el partido que tenemos. Muchos ya le abandonaron por eso justamente. Él es muy cerrado, no se puede conversar con él. Lo que yo sé es que Efraín Alegre quiere candidatarse otra vez para la presidencia, es lo que me dijeron, porque él es un hombre muy cerrado”, indicó.

Por otra parte, Vázquez arguyó que le sorprendió la decisión del Senado de echar de sus filas al polémico Paraguayo Cubas. “Estaba cambiando su actuación, pero se tomó ayer la decisión y no podemos objetar eso”, resaltó.