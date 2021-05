El senador colorado Enrique Bacchetta dice no estar en ninguna negociación para presidir la Cámara Alta en el próximo periodo que inicia en junio, sin embargo, reconoce que aceptaría con gusto el cargo si fuera el elegido por sus colegas.

“Yo no he hecho mucho por mi candidatura, más estoy abocado a mis quehaceres parlamentarios, estoy hablando, si se da la oportunidad y por ahí recae mi nombre, voy a aceptar, pero esa lucha y negociaciones yo no estoy haciendo” , afirmó Enrique Bacchetta en comunicación con radio Uno.

Indicó que otros legisladores sí están enfocados en sus campañas, entre ellos, Óscar Salomón, Blas Llano, Víctor Ríos, Fidel Zavala, entre otros.

Sin embargo, admitió que ninguno tiene los votos asegurados en este momento, pues en las conversaciones también entran en juego las futuras vacancias en la Corte Suprema de Justicia, en el TSJE y en la Contraloría General de la República.

“Desde el 1 de junio se abre la compuerta para que se pueda llamar (a elecciones de la Mesa Directiva)”, recordó Bacchetta. Todo dependerá de los números que se dispongan en ese momento.

Óscar “Cachito” Salomón, Juan Carlos Galaverna, Silvio “Beto” Ovelar y Enrique Bacchetta son los colorados que aspiran a la Presidencia de la Cámara Alta. Por su parte, Víctor Ríos (PLRA) y Fernando Lugo (Frente Guasu) pujan por la oposición.