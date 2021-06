Desde hace unos días, el periódico ABC Color viene publicando informaciones acerca de un supuesto aumento patrimonial del intendente de Asunción, haciendo resalte a una vivienda ubicada en la ciudad de Lambaré.

Al respecto, Rodríguez, dijo a la 650 AM que la vivienda a la que hace mención ABC, no es suya y que fue adquirida por la madre de su hijo, mucho antes de que él se convierta en intendente capitalino.

“La casa no es mía. Yo no respondí, porque no voy a dar respuestas a injurias y a una campaña sucia de desprestigio”, manifestó el jefe comunal.

“Ahora que se acercan las internas me voy enterando que tengo más propiedades. Lo único que tengo es un terreno en Capiatá, sin ninguna edificación y una camioneta que adquirí a cuotas antes de ser intendente”, agregó.

Asimismo, denunció que se pagó US$ 15.000 para sacar la tapa en su contra y aseguró que el dinero salió de Mburuvicha Róga. “72 horas le doy a este diario para que presenten pruebas”, indicó “Nenecho”.