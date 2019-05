El congresista dijo que posee la conciencia tranquila y reiteró que es inocente, pese a la condena en su contra. “Yo no trafiqué influencias y queda pendiente la apelación que presentará mi abogado”, añadió.

Bogado comentó que su jefe de gabinete fue absuelto del proceso judicial, siendo que este era su único nexo con el ilícito que le acusaba la Fiscalía. Criticó que el imperio mediático ya lo condenó.

“Hay una decisión ya tomada desde afuera (para quitarle su investidura), ya hay una condena y entonces haremos una parodia y yo no me voy a prestar. Me avisan, me retiro con mucha humildad y con la frente en alto, y votan”, dijo.

En un momento dado advirtió que en la política "todo ´ojere´, porque es cambiante". “Si se va a respetar el debido proceso y me van a dar la posibilidad de defenderme, vendré con mis abogados a defenderme”, añadió.