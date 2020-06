No son pocas las historias de heroicidad que estamos viendo en los peores momentos de esta nueva situación que nos ha traído la pandemia. En contraposición a estas bonitas historias que renuevan la fe en la humanidad, encontramos otros muchos ejemplos de egoísmo y bajeza moral que nos permite plantearnos hacia dónde nos dirigimos como especie.

En medio de toda esta reflexión de profundo calado y difícil resolución, encontramos otras muchas cuestiones de naturaleza más prosaica pero que nos afecta de forma significativa en nuestro modo de vida. Muchas personas se han visto en una situación inimaginable hace pocos meses y han descubierto capacidades propias hasta ahora desconocidas. Hemos descubierto, incluso, que existe una nueva forma de hablar en un lenguaje siempre evolutivo y adaptable.

Algunos han aprendido a cocinar, otros han descubierto que pueden estar solos y sentirse a gusto, muchos han encontrado nuevos modos de disfrutar, alternativas de ocio, aficiones inéditas o insólitos modos de comunicación. No son pocos los que, sin embargo, han descubierto carencias evidentes que, hasta entonces, no habían cuestionado.

La tecnología como talón de Aquiles

Se ha hablado mucho de las nuevas tecnologías en las últimas décadas. Se ha planteado siempre como una herramienta democratizada a la que tiene acceso la gran mayoría de la población y de la cual se hace un uso cotidiano muy normalizado.

Esta situación de distancia social y aislamiento ha venido en una época en la que esta tecnología democratizada nos permite relacionarnos y trabajar sin necesidad de salir de casa. Esto nos ha dado tranquilidad y compañía a partes iguales. ¿Ha sido así? Este ha sido uno de los grandes descubrimientos en muchos casos, no estaba tan generalizado el conocimiento del uso de las herramientas tecnológicas.

Son muchos los que se han visto de golpe ante el ordenador con la exigencia de completar un trabajo a distancia y no han sabido cómo hacer frente a este nuevo reto. La puesta al día del conocimiento acerca de la tecnología de uso cotidiano se ha ido dejando de lado en muchos casos bajo la premisa de no ser necesario. El día que ha sido imprescindible no estábamos preparados.

Quien no sabe es porque no quiso aprender

Es muy fácil acceder al conocimiento a través de cursos, tutoriales gratuitos y manuales específicos. Solo los interesados en la tecnología, los curiosos o los que se han visto empujados al aprendizaje por necesidad, han tomado la precaución de apostar por el conocimiento. Otros muchos han formulado distintas excusas y se han ocultado bajo un pretexto para dejar pasar la oportunidad.

Los nativos digitales lo ven desde otro ángulo de modo general, sin embargo, los adultos nacidos en los años 70 y 80 que han visto nacer esta nueva era, deben poner interés en el aprendizaje para hacer frente a los cambios como los vividos actualmente.