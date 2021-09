En los últimos días se volvió tendencia en las redes sociales luego de que la diputada Kattya González reivindicara la práctica del poliamor. Durante el programa Mina en Casa (La Tele), la legisladora cuestionó la monogamia como modelo de relación afectiva-sexual, al considerar antinatural que una persona no esté a lo largo de los años con otra persona.

“Yo no soy celosa y me adhiero al poliamor. No creo en la toxicidad de las relaciones ni en la posesividad, como el creer que el otro es una cosa que te pertenece. (…) No se puede, no es natural. Eso no significa que practico. Yo hablo de la teoría de la naturaleza humana que es falible. Me parece hipócrita hablar de una fidelidad absoluta”, argumentó.

La congresista indicó que las parejas pasan por crisis y que es mentira que en 30 años de relación una pareja se haya sido fiel todo el tiempo. “Será la parte boba de la relación, porque no, no se puede, no es natural”, lanzó.

La psicóloga y orientadora sexual, Jazmín Escobar, en entrevista con radio Monumental explicó que el poliamor es una relación sexo-afectiva en la que pueden vivir entre tres personas y se pueden amar entre dos o entre todos, estando la tercer persona involucrada con las dos personas.

Aclaró que poliamor no es lo mismo que una relación abierta, donde se trata de una pareja de a dos pero consensuan tener relaciones esporádicas con otras personas.

También remarcó que debe llegar a un consenso para practicar el poliamor, de lo contrario sería una simple infidelidad.

Algunos consejos en el caso de querer practicar este tipo de relación afectiva:

Lo esencial es no embarcarse en estas relaciones por imposición, por moda o por no frustrar los sentimientos de otros, sino por una elección libre y consensuada

En el libro “La ética promiscua” de Dossie Easton y Janet Hardy (libro considerado como la biblia del poliamor) definen algunos de las principales cuestiones a tener en cuenta:

Confianza, honestidad y respeto: El respeto, la honestidad y la confianza son los puntos base y esenciales para tener una relación saludable.

La fidelidad también debe formar parte de los acuerdos dentro de una relación con más de dos personas involucradas

Comunicación y negociación: No existe un único modelo de poliamor, así que es fundamental expresar las necesidades y deseos de cada uno para alcanzar un consenso y unos acuerdos que generen seguridad.

Gestión de los celos: El poliamor requiere mucha autoconfianza, autoestima y gestión emocional para poder afrontar los sentimientos posesivos, muy naturales en el ser humano. Se trata de llegar a ver a las otras personas como una fuente de mejora y bienestar en vez de como una amenaza.

Tratar a cada pareja como única: Cada una de las personas que forman una relación poliamorosa es individual, y deben tratarse como tal. Esto supone una dedicación, un tiempo, un esfuerzo y un equilibrio.

Sexo seguro: No nos podemos olvidar de las relaciones sexuales y de la adopción de precauciones en este terreno. Siempre es un punto importante, pero aún más si se tienen varias parejas sexuales. Hay que evitar los riesgos de las ETS.