En la redes sociales comenzó a circular un video en el que una bolsa verde se disuelve instantáneamente en un vaso de agua caliente para luego ser consumido por una persona.

Esta novedad es una creación del biólogo indonesio Kevin Kumala, que probó crear una imitación de las bolsas de supermercado con productos sustentantes para poder combatir la contaminación que arrastra las playas de su país, Indonesia.

La bolsa de ‘hule’ están hechas con fibras y resinas naturales y se convierten en agua al instante.

La compañía, con sede en Bali, comenzó a investigar cómo fabricar materiales que sean compatibles con el medio ambiente hasta que se pudo encontrar la fórmula para producir con almidón de yuca, que resultó ser tan resiente como las bolsas habituales.







“El mensaje que pretendía lanzar es que una bolsa de bioplástico es tan inofensiva que hasta un ser humano la puede consumir. Por lo que si reemplaza a las bolsas de plástico convencional podríamos salvar la vida de millones de animales marinos”, indica Kevin Kumala, fundador de la empresa Avani, al diario El Mundo de España.

Está muestra, denominada “No soy plástico” (I am not plastic), son biodegradables y no tóxica lo cual no es una amenaza para el ser humano o para los animales.

Kevin Kumala, fundador de la empresa Avani,

Por su particular composición con el almidón, este producto se puede convertir en compost en menos de 100 días, en contraposición a los cientos de años que tarda una bolsa de plástico convencional en degradarse.

Y su elaboración es exactamente el mismo proceso que se usa para fabricar bolsas plásticas a partir de petróleo, usando incluso la misma maquinaria.

El costo de una bolsa de I am not plastic es de cinco centavos de dólar, y ya se encuentra en circulación.