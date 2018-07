El estigma que posó Walter Gustavo Benítez sobre Tobías Vargas ya no se borra. El mundo laboral le es esquivo al jugador desde entonces y su situación se recrudece conforme intenta retornar. “Ya no sé más que pensar”, lamentó.

A sus 28 años, Vargas se enfrenta al prematuro final de su carrera deportiva.

Desde la acusación del presidente del Sportivo Luqueño, que dijo que él apostó contra su propio equipo, no ha vuelto a jugar en Primera y cada chance, por algún motivo, acabó en la nada. "Yo solamente quiero trabajar, lo que me están haciendo es muy injusto”, dijo el futbolista hoy en charla con Deportes Uno.

Recientemente se abrió una esperanza para el arquero. En el Deportivo Capiatá quedaron en estudiar su caso y todo parecía dirigirse hacia un final feliz, sin embargo, el entrenador (Diego Gavilán) le dio el portazo en la cara al enterarse.

Tobías, muy dolido por esta situación, afirmó que no sabe si es cuestión de “amiguismo” entre clubes o por qué razón el mundo futbolero le da la espalda, hasta en los Futbolistas Asociados del Paraguay (gremio de los atletas) se han omitido en sus reclamos. "Parece que tengo que retirar mi demanda contra Luqueño”, soltó.

Vargas querelló a Benítez y al Sportivo Luqueño por la suma de 12.100 millones de guaraníes, por considerar que tal difamación ha sellado el destino de sus oportunidades laborales.

"Ya no sé más que pensar ni cómo actuar. No sé cuál es el impedimento para que vaya y trabaje como un profesional en Capiatá. En todos lados me cierran las puertas, quiero trabajar”.