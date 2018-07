Machuca, en contacto con la 650 AM, indicó que hubo un ambiente paralizado en Tailandia hasta que se encontraron a los niños, lo que despertó una alegría tremenda. “Estaban todos esperando el rescate de la gente y una vez que hallaron a los chicos todo el mundo se puso muy alegre. Les tenían como perdidos”, dijo.

Añadió que la caverna tiene 400 metros de profundidad y que no es la primera vez que los chicos pasaban por el lugar, ya que lo hicieron en el 2016, cuando habían entrado a recorrer. “Estamos en época de lluvia. Cuando entraron, el agua estaba por la rodilla y cuando querían salir, el agua ya cerró la salida”, recordó el futbolista quien dijo que nueve días después los buzos los encontraron.

El connacional expresó que durante esos nueve días no ingirieron alimento alguno y que la gente estaba muy preocupada e incluso dubitativa sobre cómo aguantaron tanto tiempo.

Sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, dijo que se encuentra casi en la frontera con Myanmar (Birmania) y que la gente no va a ese lugar porque no es un punto turístico. Explicó que los chicos son de esa zona y reiteró que no es la primera vez que van.

En esta ocasión todo el mundo está movilizado para rescatarlos e incluso acudieron militares de Estados Unidos, según mencionó. Indicó también que solo buceando los pudieron sacar porque no hay posibilidad de hacer un agujero.

Anggelo Machuca es jugador de fútbol y empezó su carrera en el Club Olimpia. Luego de pasar por otras instituciones deportivas, fue a Tailandia donde juega desde el año 2010. Actualmente forma parte de la plantilla del Changmai United, de la tercera división tailandesa.

Hasta el momento se rescató a ocho personas y quedan aún cinco atrapadas en la cueva. Tailandia tiene 11 horas de diferencia con Paraguay.