La legisladora electa del PLRA, Celeste Amarilla, adelantó que no utilizará el cupo de 4 funcionarios que cada parlamentario puede contratar, pues hay suficiente gente ociosa en los pasillos. Tampoco aceptará el seguro médico VIP.

“Nos han dejado una herencia bastante pesada, sus esposas, sus caseros, sus amantes, nueras, yernos y para algo tienen que servir, si no que se vayan a la calle, así que le voy a usar a esa gente que dejaron”, dijo la diputada Celeste Amarilla en contacto con la 970 AM y confirmó que no hará uso el cupo para contratar 4 nuevos funcionarios.

Comentó que hasta el momento visitó tres veces el Palacio Legislativo y constató que hay una gran cantidad de personas sentadas en las sillas de visita o deambulando por los pasillos sin nada que hacer.

Si los nuevos diputados electos hacen uso del derecho de incorporar 4 funcionarios cada uno, la Cámara Baja pasará a contar con 200 funcionarios más.

Respecto al seguro médico confirmó que también renunciará a este beneficio y espera que sus colegas de Patria Querida también lo hagan, a pesar de que hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

“Todo esto ya dije en campaña, seguramente pensaron que era para conseguir votos, pero no, era cierto”, afirmó Amarilla.

En cuanto a los viajes, indicó que en los últimos cinco años hub un abuso para supuestos congresos de ginecología y otras áreas, pero que la única finalidad era conocer nuevos destinos. En tal sentido opinó que solo se deben hacer los viajes que sean necesarios.

Sobre el cupo de combustible opinó que los cinco millones de guaraníes al mes son exagerados y que se debería limitar a lo que cada uno va usando.