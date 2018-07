La ministra de la Senavitat, Soledad Núñez, destacó que no solamente está dejando unas 30.000 viviendas construidas en su administración, sino que también un fortalecimiento integral de la institución. Además, habló acerca de su futuro y las propuestas que viene manejando, una vez que culmine con su gestión.

“Estamos cerrando un ciclo muy importante para la institución y para el país. Por supuesto que las 30.000 viviendas es lo que más se resalta, pero eso no es todo, hemos fortalecido también la política en sí de vivienda y hábitat”, comentó la ministra Soledad Núñez en su visita al programa 'Dos en la ciudad' de la 970 AM.



Contó que al asumir el cargo encontró una institución debilitada con "vicios propios del pasado", sin un proceso claro y con mucho desprestigio por casos de corrupción.



“Realmente encontramos una institución que estaba en un pozo. Nosotros comenzamos a plantear metas muy ambiciosas”, subrayó.

Resaltó que en estos años se focalizó en la inversión en los sectores de mayor vulnerabilidad. “Nosotros dejamos una casa ordena, con una serie de informes de procesos sistematizados, contrariamente lo que a mí me tocó recibir”, expresó la ministra.



“Yo recorro bastante el país, no me considero una ministra de escritorio. La gente sabe que yo estoy con los pies en la tierra”, enfatizó.

En relación a su futuro, Núñez afirmó que no tuvo conversaciones con el presidente electo, Mario Abdo Benítez, y que le tocará contribuir desde el lugar que le toque. En ese sentido, deseo éxitos al futuro gobierno, ya que de ello depende el porvenir de nuestro país.

Por último, aseguró que no está evaluando ninguna candidatura próxima y que tampoco está entre sus próximos pasos a seguir. "Ya uno evaluaría posteriormente sí vale la pena o no entrar al ruedo político”, sentenció.