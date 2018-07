“Se fue una persona que es de gran significación para la historia política, social y periodística del Paraguay. Pude saludar a sus hijas, que las considero como amigas, y a su esposa”, dijo Mario Ferreiro a Radio Ñandutí tras asistir al velorio de Aldo Zuccolillo.

Recordó que años atrás tuvo la oportunidad de ser colaborador del diario ABC Color.

Mario dijo que conoció el carácter de Zuccolillo y lo calificó de “fuerte y de liderazgo bastante vertical, pero también frontal y liberal”.

Habló acerca de la “carta abierta” que había escrito al director de ABC, que rápidamente ‘Acero’ la respondió a su manera, según Mario. “Me dijo que trabaje más y mueva el culo de mis funcionarios. Me dio risa, porque en realidad contestó él mismo en puño y letra. Una vez también me dijo que sí no podía, que renuncie. Yo no puedo renunciar, tengo que afrontar, don Acero, le dije”, contó.

En ese sentido, Mario sostuvo que los reclamos de Zuccolillo nunca era malintencionados.

“Creo que cumplió con creces sus cometidos. Con luces y sombras, con errores y aciertos, pero una persona trascendente y que deja sus huellas”, sentenció el jefe comunal.