Por 17 votos a favor, seis en contra y una abstención, el pleno de la concejalía asuncena homologó el contrato firmado por el intendente de Asunción Mario Ferreiro, por el cual se terceriza la gestión tributaria, es decir, el cobro de impuestos y otros datos de los contribuyentes.

El único oferente fue el consorcio entre el Grupo TX y Gaudí SA sobre las cuales poco y nada se maneja a nivel municipal, según manifestaron concejales. El contrato se extiende por 10 años lo que significa que lo que resta de la gestión de Ferreiro, de la del siguiente intendente y de los tres primeros de un tercer jefe comunal, se tendrá que lidiar con el consorcio.

Básicamente, la empresa podrá acceder a la base tributaria de la Comuna y a través de la misma identificar a los contribuyentes que tienen deudas. Además, la concesión incluye una actualización del mapa catastral de la ciudad que implicará, a través de drones, identificar a las construcciones nuevas para que estas puedan ser inscritas como tal en el sistema informático.

Hoy en día existen propiedades que figuran como baldíos donde están erigidos grandes edificios e incluso parques industriales. De todo lo recaudado, la empresa se llevará el 22,7%.

Al respeto, el concejal Daniel Centurión (ANR), quien votó por el rechazo, sostuvo que la concesión muestra una total falta de gestión y de compromiso además de una ausencia de políticas públicas por parte del intendente Ferreiro. Dijo que es “la ley del menor esfuerzo” ya que bien pudo haberse instruido a funcionarios que en total suman más de 8.000 en la Comuna capitalina, además de invertirse en tecnología.

“Ellos mismos (la Intendencia) puede hacer ese trabajo. Por la ineficiencia del municipio entra una tercera empresa. Evidentemente hay una debilidad institucional y amén de la debilidad de materiales técnicos”, manifestó Centurión a la 970 AM.

Por su parte, la edil Rossana Rolón dijo a la 650 AM que está decepcionada de sus colegas concejales por haber aprobado la tercerización. “Se le adjudicó a una empresa que no da la cara, no tiene rostro. El nuevo contrato es diferente al original. Prácticamente son más de US$ 19 millones de dólares los que se recaudan por año”, indicó.

Sostuvo que se realizó un estudio para que sea la propia Municipalidad la que aplique el cobro de impuestos y que la erogación económica iba a ser mucho menor en relación a lo que la empresa privada se va a embolsar.

Sostuvo que actualmente hay unos 460.000 contribuyentes de los cuales 144.000 pagan sus impuestos.

La sesión fue seguida por gremios de funcionarios de la Municipalidad de Asunción que en todo momento criticaron a la tercerización porque ese trabajo, según sostienen, bien pueden hacerlo ellos.

La homologación va a la Intendencia y allí Mario Ferreiro deberá firmar la orden de trabajo para que la empresa empiece a operar.