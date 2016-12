Zona del EPP: así fue la retención de los 4 peones

Los peones refirieron no conocer a las personas que los llevaron a la fuerza. Foto: archivo.

Los cuatro peones que fueron tomados por la fuerza en el norte del país relataron cómo se produjo la retención que habrían realizado los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El agente fiscal Carlomagno Alvarenga comentó que ya tomó la declaración inicial de los cuatro peones de Azotey que desaparecieron días atrás.

En charla con la 650 AM, relató que uno de ellos -que se desempeña como motosierrista- estaba reposando al mediodía del jueves pasado en una hamaca colocada en un retiro de la estancia donde presta sus servicios. En un momento dado, aparecieron dos personas jóvenes que estaban armadas y dijeron ser miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Estos uniformados le consultaron cuál era su función en el lugar, según el relato.

Posteriormente hicieron presencia en el lugar otros dos supuestos guerrilleros, de los cuales uno era una mujer y otro un hombre ya de edad. “La víctima dijo que no le ubica a los individuos, porque no se asemejan a los guerrilleros conocidos del EPP”, agregó.

El representante fiscal señaló que los desconocidos se quedaron en el retiro y comenzaron a cocinar los alimentos del hombre retenido, es más hasta quedaron a dormir allí, siempre turnándose. “Como este personal normalmente a las 18:00 horas suele ir al casco de la estancia, por lo que sus compañeros, al día siguiente, fueron a buscarlo”, contó.

Cuando las tres personas llegaron al lugar, también fueron capturadas por las personas identificadas como epepistas. Tras dos horas de ser retenidos contra su voluntad en el lugar, los cuatro secuestrados y los malvivientes comenzaron a desplazarse a pie por aproximadamente dos a tres horas por la parte más espesa de bosque. “No pudieron precisar hacia dónde exactamente fueron llevados porque no conocen la zona boscosa”, agregó Alvarenga.

Siguió relatando que, siempre de acuerdo al testimonio brindado por los afectados, en un lugar los presuntos integrantes del EPP decidieron detenerse y armar un campamento para descansar dos horas para luego seguir con la caminata. “(Los privados de libertad) refirieron que dos personas iban adelante, ellos cuatro en el medio y los otros dos en la parte posterior. En todo momento fueron amenazados con armas y les decían que si ellos no intentaban escapar, no iban a atentar contra sus vidas, pero así también les intimaron a que salgan de la propiedad y que no trabajen ningún establecimiento cercano porque tienen prohibido talar árboles y fumigar. La sanción sería el fusilamiento para ellos y sus patrones”, dijo.

El agente fiscal indicó que ya hubo casos similares de secuestros a peones para advertirles las consecuencias de seguir actuando de la misma manera.