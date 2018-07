El senador del Frente Guasu, Jorge Querey, sostuvo que no corresponden las denuncias realizadas por Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos contra Fernando Lugo por hacer jurar a colorados que no fueron proclamados por la Justicia Electoral.

En charla con la 970 AM, Querey manifestó que las denuncias contra su colega Fernando Lugo están totalmente fuera de lugar, porque -a su parecer- no cometió usurpación de funciones públicas al no permitir jurar a Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes.

El congresista explicó que el equipo de asesoría jurídica posee argumentos claros que avalan que el entonces titular del Congreso Nacional solo hizo uso de sus atribuciones al ser la autoridad de dicho poder del Estado.

Entonces fue consultado sobre si el actual presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, puede adoptar lo mismo y mediante una resolución anular lo que dispuso su antecesor. A esta consulta respondió que puede darse el caso, pero que “eso sería comenzar a anular situaciones que ya se dieron. Los dos senadores (Mirta Gusinky y Rodolfo Friedmann) juraron en una sesión preparatoria y votaron para las autoridades de la Mesa Directiva. Se aprobaron además las actas de las sesiones y entonces son senadores activos”.

Respecto a los argumentos de los colorados, quienes aseguran que Lugo no llegó a jurar al no bajarse junto a los demás legisladores electos, el entrevistado aseguró que eso era un mero formalismo, porque no existe ninguna “resolución o ley, aunque sea protocolo, que establezca que se haga de una manera específica”.