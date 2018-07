Ante el anuncio realizado por el futuro mandatario, Mario Abdo Benítez, sobre la nominación de Duarte Frutos como director de la hidroeléctrica binacional, los liberales llanistas se adelantaron al posible acuerdo constitucional que deberá obtener el elegido para poder ocupar plenamente la titularidad de la EBY.

El líder de los “azules” que no responden al efrainismo, Blas Llano, indicó que Nicanor tiene a su favor un antecedente en el pasado, cuando fue designado como embajador paraguayo en Argentina. “El Senado tiene la facultad de acompañar o no, en ese entonces no hubo reparo para que ocurriese eso. Entonces nosotros no encontramos ningún impedimento de carácter jurídico, solo político si a cierto sector le agrada o no su designación”, afirmó.

Al recordársele que fue proclamado como senador, el congresista dijo que “no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿A qué va a renunciar si no le dejaron jurar? No tiene que renunciar a algo que no ejerce. No se le puede cercenar el derecho a un ciudadano. Ahora le quieren cercenar a ocupar un cargo en la función publica”.

Respecto a la senaduría vitalicia, alegó que es una distinción y un cargo honorífico, por lo que no le impide desempeñarse en otro cargos.

Blas Llano consideró que de momento se cuentan los votos necesarios para que sea aprobada su designación al frente de la EBY.

IMPEDIMENTOS

Sin embargo, el ministro del Interior, Ariel Martínez, explicó que el expresidente y senador electo, Nicanor Duarte Frutos, no puede ser director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), analizándose desde todas las aristas existentes: desde su condición de expresidente de la República, de senador electo o vitalicio.

“En ninguna de esas situaciones puede ser director de Yacyretá”, dijo. “Es un papelón que esté pensando que será director de la binacional, porque es electo y proclamado por la Justicia Electoral como senador y tiene que jurar”, añadió.

Detalló al respecto que si llega finalmente a asumir su banca, solo podrá pedir permiso a la Cámara de Senadores para ser ministro o embajador, no así para ir a alguna de las entidades binacionales.

“(Lo de Nicanor) es un espectáculo lamentable. No entiendo cómo él con sus conocimientos jurídicos esté cayendo en esta mentira”, resaltó además.

Mientras que de darse el caso de que Duarte Frutos sea considerado como un senador vitalicio, tampoco puede ocupar otros cargos, al parecer de Ariel Martínez. “Me da un poco de vergüenza ajena verlo a Nicanor tan entusiasmado, designado personas para su equipo de transición, cuando el ofrecimiento de Marito es de cumplimiento imposible, él no puede ser director de la binacional”, subrayó.

Sobre esta jugada política del futuro presidente contra Nicanor, dijo que le parece muy llamativo que este último “haya caído en este engaño porque es imposible, parece hasta una broma que le hayan ofrecido esto”.

Así también manifestó que al analizar desde el lado político y social, el expresidente siempre se caracterizó por su discurso de lucha y los argumentos filosóficos y políticos, por lo que con este canje se evidencia que “evidentemente es arriar banderas de lucha por un zoquete, que encima le mienten”.