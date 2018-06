González manifestó a la 970 AM que el presidente del Congreso, Fernando Lugo, convocó correctamente a todos los senadores electos y proclamados para prestar juramento el próximo sábado 30 de junio, aunque cuestionó a algunos actores políticos y abogados que “tienen la idea de hacer una exclusión y que suba la lista”.

Sobre este punto, mencionó que los que se oponen al juramento de Cartes y Duarte Frutos se basan solo en un artículo del Reglamento Interno de la Cámara de Senadores, pero no hacen una interpretación sistémica con otros cuerpos legales como la Constitución Nacional o el Código Electoral Paraguayo.

“Para la exclusión previamente deben darse otros pasos, hay que entender que el reglamento interno de los senadores data del año 1968, con una Constitución totalmente diferente, la del ‘67”, comentó.

El artículo 161 del Código Electoral habla de tres posibilidades que habilitarían a otra persona a jurar como parlamentario en reemplazo del senador electo: renuncia, muerte o inhabilidad. Según González, en el caso de Cartes no se da ninguna de esas tres circunstancias, por lo tanto, no se puede aplicar dicho artículo.

El Art. 7 del Reglamento Interno del Senado expresa que “el Senador que no se haya incorporado el 31 de marzo, lo hará dentro de los quince días siguientes. Si por causa injustificada no lo hiciere, el Presidente del Senado le notificará por escrito que el acuerda un nuevo plazo de treinta días para hacerlo”, mientras que el Art. 8 reza lo siguiente: “Los Senadores electos y proclamados que no se hubieran incorporado por causa justificada, podrán hacerlo posteriormente”. Al respecto, el apoderado de la ANR sostiene que como existe una incompatibilidad, se deben aplicar ambos artículos para permitir jurar a Cartes, inclusive después de la fecha fijada inicialmente (30 de junio) en caso de que no se acepte su renuncia como presidente de la República.

González recordó que entre los motivos que podrían esgrimir tanto HC como Duarte Frutos para no llegar a presentarse para el juramento el próximo sábado pueden considerarse tanto la no aceptación de la renuncia como una enfermedad, un retraso, alguna dificultad que se presente en el momento o cualquier motivo de fuerza mayor.

“Hay que aclarar que, desde el punto de vista legal, el presidente de la República está totalmente habilitado. Tenemos una diferencia desde el 2008 a esta parte, tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia que analizó la cuestión, el órgano constitucional que debe interpretar la Carta Magna”, puntualizó.

Finalmente, recordó que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) establece que todos los senadores y diputados electos y proclamados deben ser convocados para el juramento, caso contrario, puede abrirse un proceso penal por incumplimiento.